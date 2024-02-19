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Narenciye sektörüne ambargo

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"130 bin ton civarı üründen, sadece 15 bin ton ürünün ihracı için taahhüt anlaşması yapan “hükumet” yetkilileri kendi ülkesine, kendi halkına ambargo uygulamıştır."
Narenciye sektörüne ambargo

130 bin ton civarı üründen, sadece 15 bin ton ürünün ihracı için taahhüt anlaşması yapan “hükumet” yetkilileri kendi ülkesine, kendi halkına ambargo uygulamıştır.

Bu anlaşma; ihraç için ciddi maliyet oluşturan nakliye sorununu çözmek üzere geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti’ne giden KKTC Tarım Bakanı ve Cypfruvex yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında gerçekleştirilmiştir. KKTC heyeti, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ihracatçıların toplamda 15 bin ton ürün alımı yaptığını ve bu alımı sadece iki ihracatçının gerçekleştirdiğini aktardıktan sonra, 15 bin ton üründe anlaşma sağlamışlardır. Verilen taahhüt hem Mandora(king) mandalina, hem de Valencia portakal ürününü kapsayacaktır. Dolayısıyla devlet bütçesi ve sektör çok ciddi zarara uğratılmıştır. Bu yapılan halkı üretimden koparma çabasından başka bir şey değildir. Ortaya konan yaklaşımla üreticilere “ürünlerinize bakmayın, bahçelerinizi kurutup arazileri satışa çıkarın, üretimden kopun” demekten başka bir şey değildir. Türkiye'den gelen suyun bölgeye ulaşması ile birlikte kuraklığa, tuzlanmaya, ürün kalitesinin artışına karşı ciddi bir önem arz eden su ile birlikte Güzelyurt ve Lefke bölgesinde gerçekleştirilen yeni plantasyonlardan sonra atılan bu adım kabul edilemezdir.

Ülkeyi yönettiğini iddia edenlere soruyoruz;

Kendi halkınıza ambargo uygulayarak sorunları çözdüğünüzü mü düşünüyorsunuz?

Geride kalan dönemde kamuoyuna sürekli olarak sorunların aşıldığı mesajı verdiniz. Bu sürede tam olarak hangi sorunu çözdünüz?

Devlet bütçesi ve tüm sektörü zarara uğratmak siz hükümet edenler için çözüm müdür?

Üreticiler , Kesim Ekipleri, Kamyoncular, Plastik Kasa İmalatçıları, Paketleme Fabrikaları ve İhracatçılar batma aşamasındadır. Sektörün sadece bugününü değil geleceğini de çok ciddi tehlikeye attığınızın farkında mısınız?

Yok oluyoruz! Kendi halkımıza uyguladığınız Ambargoyu hemen kaldırınız!

 

CTP Güzelyurt İlçesi (A)

Başkan Çağlar Gulamkadir

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