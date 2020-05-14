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Narenciye sezonu tamamlandı! Mevsimlik işçiler Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyor

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Narenciye sezonu tamamlandı! Mevsimlik işçiler Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyor
Narenciye sezonu tamamlandı! Mevsimlik işçiler Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyor

Güzelyurt bölgesinin en önemli ekonomik kaynağı olan ve koronavirüs sürecinde de çalışmalarını sürdüren narenciye sektöründe hasat sona erdi.

Tamamlanan narenciye sezonunun ardından, bu sektörde çalışmak için KKTC’de bulunan bin 608 kişi, Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyor…

Kıbrıs Türk Narenciye Kesim Ekipleri Birliği üyeleri ülkede kalan işçilerin Türkiye’ye gönderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını talep etti…

 

Birlik Lokali önünde basına açıklamada bulunan, Kıbrıs Türk Narenciye Kesim Ekipleri Birliği Başkanı Coşkun İşkey, narenciye sektörünün yaklaşık 15 gün önce tamamlandığını belirterek, bu sektörde çalışmak üzere ülkemizde bulunan işçilerin henüz ülkelerine dönemediğini söyledi.

İşkey, işçilerin gidecekleri yerlerinde de çalışacakları mevsimlik sektörler olduğunu anlatarak, taleplerini ilgili yerlere ilettiklerini ve sürecin bir an önce hızlanması gerektiğini belirtti

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