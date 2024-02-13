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Narenciye sorunu... Çavuş: Bizi sıkıntıya sokan 17 bin ton civarında bir rakamdır

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Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, bütçede narenciye için %20'lik artışı duyurdu. Rektör böceği sorunuyla ilgili tedbirleri alacaklarını ve ihracatı hızlandırmak için çaba harcayacaklarını belirtti.
Narenciye sorunu... Çavuş: Bizi sıkıntıya sokan 17 bin ton civarında bir rakamdır

Şahiner’e yanıt vermek üzere söz alan  Çavuş, fumigasyon araçlarını ülkeye getirmek için iki kez Bakanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını ve bu uygulamayı hayata geçirdiklerini de ekledi.

60 bin ton King-Mandora ürününün 20 bin tonunu sıkmayı hedeflediklerini kaydeden Çavuş, 15 bin tonu  Türkiye’ye, bir kısmını Azerbaycan ile Irak’a, bir kısmını ise Yeşil Hat üzerinden Avrupa pazarına göndereceklerini belirtti.

Çavuş, 17 bin ton civarında bir rakamın kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyleyerek, bu sıkıntının aşılmasına yönelik hem hükümetin, hem de muhalefetin çaba gösterdiğini kaydetti. Çavuş, muhalefete bunun için teşekkür etti.

Dalında kalan bir ürün olursa üreticinin muhakkak tazmin edileceğini belirten Çavuş, amaçlarının ise her üreticinin en iyi şekilde hasadını yapması olduğunu aktardı.

Tüm sıkıntılara rağmen bakanlığın süreci iyi yönettiğini ifade eden Çavuş, narenciye sektöründeki sıkıntının rekolte veya kaliteden değil, rektör böceğinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Çavuş, Cypfruvex’e büyük bir depolama tesisi kazandırılması ve alternatif işleme tesislerinin kurulmasının gündeme geleceğini de ifade etti.

Hüseyin Çavuş, Şahiner’in “narenciye ürününün ithalatında fumigasyon yöntemiyle 20 bin ton sınırlandırma olup olmadığı” yönündeki sorusuna, böyle bir sınırın olmadığı yanıtını verdi.

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