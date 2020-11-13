Narenciye Üreticiler Birliği Derneği doğrudan gelir desteğinin ikinci taksitinin ödenmesi gerektiğini açıkladı

Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, yılsonu gelmesine rağmen Doğrudan Gelir Desteğinin ikinci taksitinin hala ödenmemesi ve bir an önce ödenip üretimin rahatlanması gerektiğini açıkladı.

Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, narenciye hasadı ile ilgili yaklaşık (1500-2000) bin beş yüz iki bin işçiye narenciye kesimi ve paketleme tesislerinde çalıştırmak üzere ihtiyaç duyulacağı öngörüldüğü kaydedildi.

Üreticilerin menfaatlerini korumak ve dengeleri sağlamak için Cypfruvex Yönetim Kuruluna büyük görevler düşmekte olduğunu kaydeden Akçın, “diğer yandan yılsonu gelmesine rağmen Doğrudan Gelir Desteğinin ikinci taksitinin hala ödenmemesi ve bir an önce ödenip üretimin rahatlanması sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.