Narenciye Üreticiler Birliği, Pazartesi bilgilendirme semineri düzenliyor

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre seminer, birlik lokalinde saat 17.30’da verilecek



LAÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ile müştereken narenciye üreticilerini sezon başı bilgilendirmek amacıyla düzenlenecek seminerde, LAÜ Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atila Aşkın ile Prof. Dr. Önder Tuzcu konuşmacı olacak.

Seminerde ayrıca, “turunçgillerde yapılan gübreleme ve budama yanlışları” ve “üreticilerden gelecek narenciyede yaşanan pratikte sorunlar” tartışılacak.