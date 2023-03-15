  • BIST 5.224,49
  • Altın 1151.84
  • Dolar 18.9811
  • Euro 20.3716
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın: Narenciye üreticisi tedirgin

» »
Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın: Narenciye üreticisi tedirgin
Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın: Narenciye üreticisi tedirgin

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, “Narenci üreticisi tedirgin” diyerek, üreticilerin sorunlarına işaret etti.

Sezon açılışında ortanik mandora fiyatlarının 8-10 TL’ye kadar çıkmasının valensiya üreticisini de umutlandırdığı ve valensiyanın en az 7 TL civarında fiyat bulması beklentisi yarattığını ifade eden Akçın, sonucun böyle olmadığını söyledi.

Diğer yandan defalarca uyarmalarına rağmen narenciye ekim- dikiminin izne tabi hale getirilmediğini anlatan Akçın, üreticilerin ağaçlara para eden çeşitleri aşılamaya çalıştığını ve bunun yakın gelecekte sorunlara neden olacağını belirtti, “Limon ve greyfurt ithal edecek duruma düşeceğiz” dedi.

İhracatta geç kalınmasının pazar kaybedilmesine neden olduğunu dile getiren Akçın, narenciye üretimi ihracatında çeşitliliğin ve erkenciliğin önemine işaret etti.

Tarım arazilerinin korunması için yasal tedbir alınması gerektiğini de ifade eden Akçın, “Denize yakın tarım arazilerinin yabancı şirketler tarafından aşırı talep görmesi ve yabancılara tarım arazisi satılmasına sınır konması lazım. Gün gelecek tarım yapacak arazi bulamayacağız” dedi.

Akçın açıklamasının sonunda girdiler hesaba katılarak gübre ve elektrik desteği verilmediği takdirde narenciyenin geleceğinin “karanlık” olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar geldi14 Mart 2023 Salı 22:34
  • PGM'den halka çok önemli UYUŞTURUCU duyurusu14 Mart 2023 Salı 18:12
  • İMO raporuna göre Depreme En Riskli Binalar arasında DAÜ'den de bina var!14 Mart 2023 Salı 17:58
  • Şahiner: T&T’ye yönelik 500 milyon TL’ye denk gelen bir vergi affı gündemde14 Mart 2023 Salı 17:41
  • KTAMS, yarın MR bölümünde grev yapacak14 Mart 2023 Salı 17:25
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!14 Mart 2023 Salı 16:40
  • Hava Kontrollerleri: ''Kurulan şirket, bir havayolu şirketi değil, daha çok bir turizm acentesi niteliğindedir''14 Mart 2023 Salı 16:37
  • Altuğra: Hekimlerimizi bertaraf edecek şekilde bir adım atılması söz konusu değil14 Mart 2023 Salı 16:33
  • Ahmet Savaşan: Sağlık sisteminin hızla yenilenmesi gerekiyor14 Mart 2023 Salı 15:58
  • KKTC’de işsizlik oranı yüzde 6,314 Mart 2023 Salı 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti