Narenciye üreticileri eyleme gidiyor!

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, uzun süredir yaşanan sorunlar ile ilgili yetkililerin kayıtsız kalması nedeni ile bugün itibari ile eyleme gitme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği eylem kararı aldı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "uzun süreden beri narenciye ürünlerinin ihracı için sabırla ve her türlü katkıyı koyarak yetkililerin sorunları aşmasını bekledik. Ancak ürünlerin yere dökülmeye başlaması ve sorunların çözülememiş olması üreticilerimize eylemden başka çare bırakmamıştır. Birlik olarak bugün itibariyle eyleme gitme kararı alınmıştır."