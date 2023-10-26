Narenciye üreticileri, narenciye hasadında işçi sorunu yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi

Narenciye Üreticileri Birliği, yaklaşan limon ve grapefruit hasadında çalışacak işçi bulmak için hükümetin Cypfruvex aracılığıyla güvenilir kontraktörlere kefil olup avans vermesini istedi.

Birlik yaptığı açıklamada, hem kesim hem de fabrikalarda paketleme için yaklaşık 1500-2000 işçiye ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için hem Çalışma Bakanı, hem de Tarım Bakanının çalışma yaparak şimdiden çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Birlik, ayrıca fabrikalarda paketleme yapabilecek yerli iş gücünü de teşvik edici formüller üzerinde çalışma yapılabileceğine işaret etti.

Geçmiş sezon tüccarın narenciye alımına girmemesinden dolayı tüm yükün kaldığı Cypfruvex’in elindeki tesisleri özel kişilere dağıtmasından dolayı ürün hasat ve paketlenmesinde sorun yaşandığını kaydeden narenciye üreticileri şimdiden tedbir alınmasını talep etti.