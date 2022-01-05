Narenciye Üreticileri Sektöre Verilen Desteğin Artırılmasını İstedi

Kuzey Kıbrıs Narenciye Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye Birliği, Güzelyurt Lefke Narenciye Birliği, sektöre verilen desteğin güncellenmemesini eleştirerek, “Bu, sektöre gösterilen ilginin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Tarım Bakanı, Toprak Ürünleri Kurumunun 10 milyon dolar olan borcunu bir kalemde sildirdi. Ancak Cypfruvex’in bir milyon borcunu sildirme aklına gelmedi. Oysa Cypfruvex’in müdürünün, Yönetim Kurulu’nun ve tüm icraatının kontrolü hükümettedir.” ifadeleri kullanıldı.

Cypfruvex’in greyfurt ve limon fiyatlarını belirlerken doların geçen yılki kurdan yüzde 50 civarında yükseldiği belirtilen açıklamada, fiyat belirlerken doların göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapmış olduğu yatırım, tesislerin yenilenmesi üreticiyi memnun etmiştir ve onaylıyoruz. Ancak tesislerin yenilenmesi üreticiden düşük fiyat açıklaması ile karşılanmış olmaması gerekirdi. Devletin katkılarıyla ve Cypfruvex’ten alınan ve diğer tüccarlara uzun vadeli kiraya verilen tesislerin kiralarından karşılanması gerekirdi. Ayni durum mandorada olmuştur. 2 bin 500TL açıklamışlar ancak piyasa yükselince 3 bin 500TL’ye almaya başladılar.”

Kıbrıs’ın konsantresinin; aranan bir ürün olduğu ve yüksek fiyata dolar bazında alıcısı bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Pandemi bize yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ve her türlü üretimin günün koşullarına göre azami desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.” denildi.

Üreticinin üretimden kopmaması için Türkiye’de olduğu gibi her türlü üretime acilen üretimi sürdürebilecek makul ölçüde destek verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Yoksa, her türlü meyve ve sebzenin iki- üç katı fiyattan tüketiciye yansıması kaçınılmaz olacaktır.” denildi.