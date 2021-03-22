Narenciyede Meydana Gelen Dolu Zararı Sonuçları Hazırlandı

Narenciyede meydana gelen dolu zararı ile ilgili değerlendirme sonuçları köy ve üretici bazında hazırlanmıştır.

Narenciyede meydana gelen dolu zararı ile ilgili değerlendirme sonuçları köy ve üretici bazında hazırlanmıştır. Askı Listeleri 18/3/2021 - 24/3/2021 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) Köy Kahvehanesi ve/veya Kaza Tarım Dairesi’nde askıya alınmıştır. Askı Listelerindeki sonuçlara itirazı olan üreticilerimiz, en geç 24/3/2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir.

İtirazda bulunmak durumunda olan zarar gören narenciye üreticilerinin ne şekilde

itirazda bulunabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan Duyuru kısmında belirtilmiştir. İtirazlar,

Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacaktır.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul

edilecektir.

DOLUDAN ZARAR GÖREN NARENCİYE ÜRETİCİLERİNE ÖNEMLE DUYRULUR.