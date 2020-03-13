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Nargileye koronavirüs uyarısı: Virüs riskini arttırıyor

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Nargileye koronavirüs uyarısı
Nargileye koronavirüs uyarısı: Virüs riskini arttırıyor

Koronavirüs tehdidine karşı uyarılar art arda geliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, nargile içenleri uyardı. Nargilenin virüs riskini artırdığını söyledi. Nargile kafelere kısıtlama getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, koronavirüse karşı nargile içenleri uyardı. Erdöl, nargile kafelere kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdöl, nargilenin virüs üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Erdöl, nargile ile mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Tehlikenin tütün kullananlar için daha yüksek olduğunu belirtti.

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