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SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Narin Ferdi Şefik: “Biz karma oyun kaldırılması gerektiğini söylemedik"

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YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın daha basit olması için üç yöntemin olduğunu vurgulayarak, "Biz karma oyun kaldırılması gerektiğini söylemedik. İrade meclisindir ve meclis karar verecektir” dedi.
Narin Ferdi Şefik: “Biz karma oyun kaldırılması gerektiğini söylemedik"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Erken seçimin 23 Ocak tarihinde yapılacağının artık belirlendiğine işaret eden Şefik, Ad-Hoc Komitesi’nde görüşülecek olan karma oy sisteminin kaldırılmasının mümkün olmadığını, bu konuda bir oy birliği sağlanamayacağına dikkat çekti.

“Biz karma oyun kaldırılması gerektiğini söylemedik. İrade meclisindir ve meclis karar verecektir” ifadelerini kullanan Şefik, mevcut yasada bulunan teknik açıdan problemleri dile getirdiklerini vurguladı.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın daha basit olması için üç yöntemin olduğuna işaret eden Şefik, “Zaman alan unsur oy pusulasının çarşaf olmasıdır. Tercihli ve karma oy pusulalarının cetvellere çekilmesinin zaman aldığını bu nedenden ötürü hem karmadan hem de tercihten vazgeçildiğinde sadece mühürler sayıldığında bunun daha basit olacağını söylüyoruz. Diğer söylediğimiz şey ise ilçeler arası kısıtlamaların kaldırılmasıdır” dedi.

Şefik, “Bizim meclisin iradesine karışmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Yargıç olarak yetkilerimizin sınırlarını biliyoruz” diyerek, bahsi geçen üç yöntemin değişmesi halinde erken netice alınacağını belirtti.

“Bu söylemlerinde demokrasiyi zedeleyeci bir söylem olduğunu hiç düşünmüyorum” şeklinde konuşan YSK Başkanı Şefik, “Meclisin önüne geçmek gibi bir düşüncemiz kesinlikle yoktur. Seçim yasasının uygulanmasında yaşanılan zorlukları en iyi bilen bizleriz. Açıklamak, izah etmek ve bilgilerine getirmek benim görevim olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.  

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