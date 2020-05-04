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Narin Ferdi Şefik:KKTC’de pandemi süreci yargıdaki sorunları derinleştirdi

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İçinde bulunduğumuz pandemi süreci yargıda mevcut sorunların daha da etkin hissedilmesine neden olacak…
Narin Ferdi Şefik:KKTC’de pandemi süreci yargıdaki sorunları derinleştirdi

KKTC’de duruşmalar şu an yapılmıyor. Sistemi rahatlatma noktasında bina ve oda sıkıntısı yaşanmaya da devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de yargıda mevcut sorunların daha da etkin hissedilmesine neden olacak.

Yetkililer bu konuları gündeme getirmeye başladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, söz konusu sıkıntılara dikkat çekerek her yıl adli yıl başlangıcında dile getirilen sorunların sürdüğünü, beklentilerinin devam ettiğini ifade etti.

ŞEFİK: “PANDEMİ SÜRECİNDE TALEPKAR OLAMADIĞIMIZI İTİRAF ETMEM GEREKİR”

BRT ekranlarında konuşan Narin Ferdi Şefik, “Mahkeme için bir bina yapacaksak proje yarışması yapılması gerekir ki bu da bir masraftır. İkinci sorun Lefkoşa’dan kaza mahkemeleri taşınmayacak; Yüksek Mahkeme de taşınırsa bu bir başlangıç adım olur… Ve bu kopukluğa neden olacak” uyarısı yaptı.  

Şefik, “Bizim hükümetlerle sorunlarımız olmadı. Hiçbir zaman size yardımcı olmayacağız yaklaşımı olmadı.  Taleplerimizin karşılanması süreçleri mesele… Ülkemizin de koşulları belli. Son zamanlarda malum pandemi sürecinde talepkar olamadığımızı itiraf etmem gerekir” İfadelerini kullandı.

İcra yasamızın daha etkin olması durumunda davaların azalacağına da dikkat çeken Şefik, yargıç sayısı sıkıntısının da sürdüğünü kaydetti.

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