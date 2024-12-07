Narin Güran cinayeti: Savcı dört tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Savcı tutuklu dört sanık için iştiraken (ortak hareket ederek) kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cesedini taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanıyor.

Davada altısı tutuklu 22 sanık bulunuyor.

Savcılık mütalaasında aile, kolluk görevlilerini yanlış yönlendirmek ve çelişkili beyanlarda bulunmak ile de suçlanıyor.

Mütalaada, çocukları kaybolan bir ailenin kızlarının kayıp olduğunu yaklaşık 6 saat sonra haber vermesinin "izahının olamayacağı" kaydediliyor.

Mütalaa hangi tespitleri yapıyor?

Savcılık mütalaasında arama çalışmalarının engellenmesi ile ilgili şu tespitler yapılıyor:

Ailenin organize şekilde hareket ederek çocuk yaştaki tanıkların dahi yanıltıcı beyan vermelerini sağladığı,

Narin'in bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemeye çalıştıkları,

Bazı aile üyelerinin jandarma personelini sessizce dinleyerek yapılacak işlemleri öğrenmeye çalıştıkları,

Bazı aile üyelerinin elektrik tellerinin birbirlerine çarpmasını sağlayarak yangın çıkarmaları,

Bazılarının ayak numarası itibarıyla uyumsuz olmasına rağmen buldukları veya tamamen kendi senaryoları olarak bulduklarını iddia ettikleri terlikle kolluk personelini yanıltmaya çalıştıkları tespit edildi.

Savcılık ayrıca aile üyelerinin "neredeyse tamamının" telefonlarındaki mesaj ve arama kayıtlarını sildiği tespiti üzerinden, "başından itibaren olaydan haberdar oldukları ve ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olarak yoğun çaba içerisinde oldukları şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılıyor.

Ailenin arama çalışmaları sonrası, kovuşturma aşamasında, "yargılamayı sürüncemede bırakmak adına ağız birliği yaptıkları" savunuluyor.

Amca Salim Güran'ın olayın en başında bu yana, "Narin'in bulunmasını ve ölümünün net bir biçimde ortaya çıkmasını engellemek amacıyla hareket ettiği" iddia ediliyor.

Amca Güran'ın yanlış beyanlarla "Nevzat Bahtiyar'ı sorumlu tutabilmek için bir organizasyon içerisinde" olduğu savunuluyor.

Devamında Salim Güran'ın olay günü "15.08 dışında" hiç görüşmediklerini iddia etmesine karşın arama trafiği kayıtlarının, Bahtiyarla birlikte hareket ettiklerini "açıkça" ortaya koyduğu kaydediliyor.

Mütalaada, "Bu sebeplerle sanığın öldürme eylemi içerisinde olduğu ve delilleri karartmaya çalıştığı, dolayısıyla diğer sanıklarla birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu" tespiti yapılıyor.

Tutuklu sanık ağabey Enes Güran da olay gününe ilişkin bulunduğu yer konusunda yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor.

Mütalaada Enes Güran'a ilişkin bir önemli tespit de ağabeyi Baran Güran ile cezaevinden yaptığı telefon görüşmesine ilişkin.

Bu görüşmede, tutuklu Güran'ın kendisine avukat bulunmasının gecikmesi halinde "aileye dosyaya ilişkin konuşacağı şeklinde tehditvari cümleler kurduğu" tespiti mütalaada yer alıyor.

10 Kasım'daki son duruşmada neler yaşandı?

Narin Güran'ın yakın aile üyeleri son duruşmada Nevzat Bahtiyar'ın suçlu olduğunu öne sürdü.

Amca Salim Güran, "Narin'i öldüren kim?" sorusuna "Narin'i kim gömmüş, Nevzat Bahtiyar. Çıksın itiraf etsin" dedi.

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran da Bahtiyar'ın şüpheli olduğunu savundular.

Narin'in ağabeyi Baran Güran, Bahtiyar ile babası Arif arasında araç alım satımı yüzünden bir husumet yaşandığını ve bundan dolayı cinayet işlemiş olabileceğini öne sürdü.

Bahtiyar ise Salim ve Yüksel Güran arasında ilişki olduğunu, Narin'i amcasının öldürdüğü yönündeki iddiasını yineledi.

"Salim Güran beni çağırdığında evden herhangi bir bağrışma sesi duymadım. Eve girdim. Bir odaya girdik. Narin yatıyordu. Salim, 'Narin'i annesiyle ilişkimizi gördüğü için öldürdüm' dedi" şeklinde ifade verdi.

Yüksel ve Salim'in, cesedi dereye gömdüğünü bildiklerini de iddia etti.

Siyah başörtüsü ve siyah kıyafetlerle duruşmaya katılan Yüksel Güran ise sorulara zaman zaman ağlayarak yanıt verdi.

"Salim Güran ile ilişkiniz var mı?" sorusuna "Beni öldürün ama Salim ile ilişkim yoktur" dedi.

Nevzat'ı göstererek "Yüzüne bakın, bu insan mı? Namusuma leke sürmeyin" diye tepki gösterdi.

Amca Güran da yengesi ile ilişkisi olduğu iddiasına "45 yaşındayım, kardeşimin namusuna laf getirecek kadar alçak ve namussuz muyum?" şeklinde yanıt verdi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, Narin'in cesedinin bulunduğu gün, kaba dayak ve şiddetine maruz kaldıklarını iddia ettiler; ifadelerdeki çelişkileri buna bağladılar.

Yapılan duruşmalarda cinayeti hiçbir sanık itiraf etmedi.