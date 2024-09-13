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SON DAKİKANarin Güran cinayetinde anne ve abisinin de aralarında olduğu 8 kişi daha tutuklandı!

Narin Güran cinayetinde anne ve abisinin de aralarında olduğu 8 kişi daha tutuklandı!

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Olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükselmiş oldu
Narin Güran cinayetinde anne ve abisinin de aralarında olduğu 8 kişi daha tutuklandı!

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44), ağabey Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

R.A. dahil 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Narin Güran’ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

Dün neler yaşandı?

Bugün neler yaşandı?

Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı. 

Soruşturma kapsamında Narin’in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah saat 06.00’da Diyarbakır Adliyesi’ne getirilmişti. Yaklaşık 12 saat süren savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

 

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