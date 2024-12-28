  • BIST 10025.47
  • Altın 2956.432
  • Dolar 35.1368
  • Euro 36.5946
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Narin Güran davasında karar: 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis

»
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.
Narin Güran davasında karar: 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.

Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, savunma yaptı.
Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip masum olduklarını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Bahtiyar’ı suçladı ve beraatini istedi. Anne Yüksel Güran ise suçlamaları reddetti, masum olduğunu söyledi.

Tutuklu sanıkların savunmaları bitti,mahkeme salonunda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sağlık personelini de salonda hazır bekletildi.

Mahkeme kararını açıkladı

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 3 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar için de 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Habertürk ve Show TV el değiştirdi!24 Aralık 2024 Salı 09:20
  • Derslere iki haftadır gelmeyen öğrencisinin Suriye Dışişleri Bakanı olduğunu öğrendi!23 Aralık 2024 Pazartesi 16:15
  • İstanbul Havalimanı'nda yavru goril yakalandı23 Aralık 2024 Pazartesi 12:43
  • İsias Otel davasının 6’ncı duruşması yarın23 Aralık 2024 Pazartesi 11:54
  • Bahçeli: Kudüs’ün fethi de yakın22 Aralık 2024 Pazar 18:19
  • Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı!21 Aralık 2024 Cumartesi 19:39
  • Türkiye'de kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına uyarısı19 Aralık 2024 Perşembe 11:51
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da, gündem Suriye13 Aralık 2024 Cuma 11:55
  • MSB: Teröre karşı engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz12 Aralık 2024 Perşembe 13:27
  • Erdoğan: "Türkiye'nin başka ülkenin toprağı ve egemenliğinde gözü yoktur"10 Aralık 2024 Salı 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti