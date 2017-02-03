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“Narkotik, adli vakalar ve besin analizleriyle alakalı tahlillerde ciddi sıkıntı var”

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“Narkotik, adli vakalar ve besin analizleriyle alakalı tahlillerde ciddi sıkıntı var”
Kimya Mühendisleri Odası, yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı’nın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Devlet Laboratuvarı’nı ziyaret eden Kimya Mühendisleri Odası, “İnsan sağlığını ilgilendiren birçok analiz ya hiç yapılamıyor, ya da sağlıklı ve süratli yapılamıyor. Narkotik, adli vakalar ve besin analizleriyle alakalı tahlillerde ciddi sıkıntı var” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası, Devlet Laboratuvarı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Yangından zarar gören depo, adli ve besin analiz bölümünde onarım ve yenileme çalışmaları yavaş ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE YARDIMA HAZIRIZ”

Laboratuvarın yeniden etkin çalışabilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Kimya Mühendisleri Odası yönetimi, imkanları dahilinde yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Oda yönetimi, 22 Aralık’taki yangının kimyasalların karıştığı, tahribat gücünün ve atık sorununun söz konusu olduğu önemli bir olay olduğunu kaydederek, kimyasal atıkların Güngör’deki atık alanında, AB standartlarına uygun biçimde ve geçici olarak depolandığı bilgisini aldıklarını iletti.

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