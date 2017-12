Narkotik bu kez 1 gram değil, 301 gram kannabis ele geçirdi

301 gram kannabis ve 1 gram kokain ele geçirildi

Topçuköy’de Narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda ikametgahında 301 gr uyuşturucu madde bulunan E.O. ile operasyon sırasında evde tespit edilen B.E ve V.E aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Topçuköy’de E.O’ya ait evde uyuşturucu madde olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda tespit edilen 301 gram kannabis 1 gram kokain türü uyuşturucu maddeler ile ilgili tutuklanan E.O., B.E. ve V.E. 1 günlük tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis tarafından haklarında yürütülen soruşturmaya etki etme olasılıkları bulunmadığı gerekçesi ile teminata bağlanan B.E. ve V.E. serbest bırakılırken, evinde bulunan kannabis ve kokain türü uyuşturucu maddelerin kendine ait olduğunu kabul eden E.O. hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.



POLİS SORUŞTURMASINI SÜRDÜRÜYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadesinde, alınan bir ihbar doğrultusunda Topçuköy’de bulunan Şehit Mehmet Emin Hüseyin Sokak’ta ikamet eden E.O’nun evine bir polis ekibi tarafından operasyon düzenlendiğini anımsattı. B.E. ile V.E.’nin zanlı E.O. ile birlikte evin içinde tespit edildiğini kaydeden Derman, evde yapılan aramada toplam 301 gram kannabis türü uyuşturucu madde, 1 gram kokain türü uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 1 adet öğütücünün bulunarak emare alındığını açıkladı.

Zanlı E.O.'nun verdiği gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini belirten Derman, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılığının kalmadığını söyledi. Zanlı E.O.'nun tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep eden Derman, zanlı B.E. ile V.E.'nin ise teminata bağlanmasını talep etti.



İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan zanlı E.O.'nun 45 günü geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, zanlı B.E. ile V.E.'nin ise teminata bağlanması yönünde emir üretti. Zanlı B.E. ile V.E.’nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan İnan, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlıların 5’er bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren yargıç, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.