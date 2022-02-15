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Narkotik ekiplerinden Kara Gül Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Narkotik ekiplerinden Kara Gül Operasyonu

14.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 3 kilo ağırlığında metamfetamin, 3 kilo ağırlığında afyon ve 700 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3280 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında Z.D.(K-49) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.D.D.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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