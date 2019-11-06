  • BIST 101.144
  • Altın 275,593
  • Dolar 5,7656
  • Euro 6,3908
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Narkotik operasyonları: Hintkeneviri, hap ve sentetik cananbinoid ele geçirildi.

» »
Narkotik operasyonları: Hintkeneviri, hap ve sentetik cananbinoid ele geçirildi.
Narkotik operasyonları: Hintkeneviri, hap ve sentetik cananbinoid ele geçirildi.

05.11.2019 tarihinde saat 12:30 sıralarında  Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.S.(E-30)’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U.(E-25) ve U.S.U(E-28)’nun üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 121 adet reçeteye tabi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.       05.11.2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında M.K.(E-32)’nin kullanımında bulunan araca polisin yaklaştığını gören araçta yolcu olarak bulunan S.D.G.(E-24) olay yerinden koşarak kaçmıştır. Akabinde M.K.(E-32)’nin huzurunda bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü M.K. ile olay yerinden kaçan S.D.G.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

3.     05.11.2019 tarihinde Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.C.Y.(E-21)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve aracın dışında yere atılmış vaziyette,  içerisinde sentetik cananbinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan T.T.(K-20) ve M. Y. B.(E-19) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu Kullanımının Sebep Olduğu Trafik Kazasında 3 Kişi Daha Tutuklandı06 Kasım 2019 Çarşamba 19:09
  • Uyuşturucu Madde Ve Hap Bulunduran 3 Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı06 Kasım 2019 Çarşamba 19:05
  • Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmekten tutuklu bulunan Akgül teminatla serbest06 Kasım 2019 Çarşamba 18:56
  • Başbakan Tatar’a “2019 yılının Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü”06 Kasım 2019 Çarşamba 18:51
  • Uyuşturucu kullanımının sebep olduğu trafik kazasında 3 kişi daha tutuklandı06 Kasım 2019 Çarşamba 18:44
  • Büyükyılmaz: “Başbakan ve yardımcısı iddiaları cevaplandırmak zorundadır”06 Kasım 2019 Çarşamba 18:32
  • Lavrov: Doğu Akdeniz’deki enerji sorunları müzakereyle çözülmeli06 Kasım 2019 Çarşamba 18:23
  • Sağlık Bakanlığı’ndan organ bağışı kampanyası06 Kasım 2019 Çarşamba 17:42
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün, 3. Avrupa Forumu’na katılmak için yarın Brüksel’e gidiyor06 Kasım 2019 Çarşamba 17:41
  • Atamalar halen devam ediyor06 Kasım 2019 Çarşamba 17:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti