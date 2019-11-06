Narkotik operasyonları: Hintkeneviri, hap ve sentetik cananbinoid ele geçirildi.

05.11.2019 tarihinde saat 12:30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.S.(E-30)’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U.(E-25) ve U.S.U(E-28)’nun üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 121 adet reçeteye tabi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 05.11.2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında M.K.(E-32)’nin kullanımında bulunan araca polisin yaklaştığını gören araçta yolcu olarak bulunan S.D.G.(E-24) olay yerinden koşarak kaçmıştır. Akabinde M.K.(E-32)’nin huzurunda bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü M.K. ile olay yerinden kaçan S.D.G.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 05.11.2019 tarihinde Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.C.Y.(E-21)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve aracın dışında yere atılmış vaziyette, içerisinde sentetik cananbinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan T.T.(K-20) ve M. Y. B.(E-19) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.