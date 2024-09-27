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Narkotik operasyonlarında 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı!

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Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de dün gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 4 kilo 600 gram kilo uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı.
Narkotik operasyonlarında 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 4 kilo 600 gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışlarında elde edildiğine inanılan 910 ABD Doları, 150 Euro, 70 Sterlin ve 16 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. 

Polisten yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında dokuz kişinin tutuklandığı bildirildi.

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