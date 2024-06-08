"Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi: Haspolat'ta Tutuklama!"

Haspolat Operasyonunda Uyuşturucu Bulundu: C.P.O.(E-39) Tutuklandı

07 Haziran 2024 tarihinde, saat 19:45 sıralarında Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir kişi tutuklandı. Operasyonun detaylarına göre, C.P.O.(E-39) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca, şahsın evinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2,100 TL nakit para da emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.