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Narkotik polislerinin ödüllendirme töreni Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı

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“Pençe operasyonu” sonrasında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın takdirleriyle narkotik polislerinin ödüllendirme töreni Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.
Narkotik polislerinin ödüllendirme töreni Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı

“Pençe operasyonu” sonrasında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın takdirleriyle narkotik polislerinin ödüllendirme töreni Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da katıldığı ödül töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde böyle bir ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başbakanlık döneminde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonluğu’nun yaptığı tüm çalışmalara tam destek olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, komisyonu çok önemli hizmet vermekte oldukları için her zaman cesaretlendirdiğini ve komisyon çalışmalarını daha iyi bir noktaya getirebilmek için imkanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve tüm çalışanlara teşekkür ederek, uyuşturucu sorununun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve halkı için en büyük sıkıntılarından bir tanesi olduğunu söyledi ve son yıllarda giderek artmakta olan bir tehlike olarak uyuşturucu sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

“Devlet böyle tehlikeleri ortadan kaldırmak için vardır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin bütün önlem ve imkanlarıyla bu sorunun önünü tıkayarak bu işe bulaşanları yakalayıp adalete teslim etmesinin önemini vurguladı. “Gençlerimizi ve halkımızı dünyanın da baş edemediği bu illetten koruyabilmemiz lazım” diyen Cumhurbaşkanı, adanın küçük olmasından dolayı giriş çıkışların belli olduğunu belirtti ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ve Polis Teşkilatımıza yürekten güvendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe operasyonunda büyük bir başarı ile 16 kilo uyuşturucunun yakalanmasının önemine dikkat çekerek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve görev alan tüm polislere teşekkür etti. KKTC devletinin Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle istihbarat faaliyetleri, güvenlik, asayiş ve her türlü imkanları doğrultusunda seferber olarak bu illetten halkımızın ve gençlerimizin korunması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerine vurgu yaptı ve gelecek operasyonlar için başarılar diledi. 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, ülkelerin geleceğini tehdit eden en tehlikeli iki unsurdan birinin terör, diğerinin ise uyuşturucu olduğuna işaret etti ve uyuşturucunun özellikle genç ve çocukları hedef aldığını söyledi. Uyuşturucu ve terör odaklarının dıştan ülkelerce içeri acımasızca sızdırıldığına değindiği konuşmasında, “Toplumların ve ülkelerin terör ve uyuşturucu sorununa ve tehlikesine karşı her zaman uyanık ve güçlü olmaları gerekmektedir” diyen Karaokçu, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün çalışmalarında önemli başarılara imza attıklarını belirtti ve bu tür operasyonların caydırıcılık açısından devamının önemine değindi. 

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