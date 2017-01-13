Narkotik Şube'den büyük baskın

Onlarca gram ve çeşitteki uyuşturucu maddeye el kondu, 31 yaşındaki zanlı ise tutuklandı...

Bugün 10:30 - 11:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da S.B.(E-31)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada; “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr gram ağırlığında madde, uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 6 gr ağırlığında toz madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 908 adet bütün hap ve yaklaşık 6 gr ağırlığında da parçalanmış halde hap bulunarak emare olarak alındı.

İsim kısaltması S.B. olan zanlının tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.