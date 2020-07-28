Narkotik'te DEPREM!

Kibritime’in haberine göre Polis Genel Müdürlüğü'nde ve özellikle Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde gerçekleştirilen nakiller teşkilatı karıştırdı.

Sınırlı sayıda kadro ile uyuşturucu baronları ve kaçakçılara karşı mücadele veren tecrübeli narkotik ekibi dağıtıldı.

12 -13kişilik tecrübeli ekip ummadıkları bir şekilde farklı birim ve ilçelere nakledildi.

Başarılarıyla adından söz ettiren ekibin yerine ise daha önce Narkotik şubenin önünden bile geçmeyen polisler getirildi.

Kıbrıs Manşet'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Genel Müdür Soyalan'ın şahsi kararı sonrası yapılan nakiller güvenlik uzmanları tarafından şüpheyle karşılandı.

Uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılıkta uzmanlaşan bir ekibin yerine bu alanda tecrübesi olmayan polislerin görevlendirilmesi soru işaretlerine neden oldu.

Öte yandan, ani bir kararla görev yerleri ve bölümleri değiştirilen bir çok personel de hayal kırıklığına uğradı.