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Narkotik'ten Alsancak'ta "Alfa Operasyonu": Zanlı 3 gün tutuklu kalacak

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Alsancak’ta gerçekleştirilen “Alfa Operasyonu” kapsamında uyuşturucu madde suçundan itham edilen zanlı 3 gün tutuklu kalacak.
Narkotik'ten Alsancak'ta "Alfa Operasyonu": Zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Alfa Operasyonu”nda yaklaşık 5 kilo ağırlığında uyuşturucu maddeler ile itham edilen zanlı Danil Gurin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı.

Ceylan, 18 Temmuz 2025 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Alfa Operasyonu”nda Alsancak’ta, Alsancak Belediyesinin araç park yerinde tespit edilen zanlı Danil Gurin üzerinde ve kullanımında bulunan HV 111 plakalı araçta yapılan aramada; aracın sağ arka kısmında beyaz renk bez poşet içerisinde; 13 adet dıştan siyah renk bant içten şeffaf naylona sarılı paketler içinde yaklaşık 450 gram ağırlığında Hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis  zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aynı gün, Alsancak-Girne adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile 16.00-17.30 saatleri arasında huzurunda gerçekleştiren aramada; İkametgahın yatak odasında siyah renk valiz içerisinde yaklaşık 4 kilo 750 gram ağırlığında Hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 35 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet siyah renk vakum makinesi, 1 adet top halinde streç rulo, 3 adet siyah renk elektrik bandı, 1 adet siyah renk üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırılacağını, yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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