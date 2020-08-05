Narkotikten büyük operasyon!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15:00 sıralarında, Esentepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, M.A. (E-25) ve A.W. (E-25)’nin tasarruflarında, toplam 105 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile exstasy türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 163 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.
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