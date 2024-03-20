Narkotikten kaçamadılar... Uyuşturucudan çok sayıda tutuklu

19.03.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından R.İ.M.A.(E-23), Y.A.A.(E-23), S.S.(E-26) ve O.A.(E-25)’nın kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 42 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

19.03.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Boğazköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.K.(E-33)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 461 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

19.03.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ekipler tarafından İ.G.(E-21)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 54 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.K.(E-21) ve H.Ö.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.