Narkotikten Uyuşturucu Operasyonu

Polisin operasyonla ilgili açıklaması şöyle:
11.11. 2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Pars Operasyonu) kapsamında, A.S.Y.(E-42)’nin tasarrufunda toplam 1 klio 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ç.(E-24) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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