Narkozdan İmamoğlu için mazbata tezahüratı yaparak çıktı (Video)

Ekrem İmamoğlu'nun tweetinin altına binlerce yorum geldi. Onlardan biri de Yunus Emre Yıldırım'a aitti. Yıldırım, "Her daim aklımdasın başkanım. Bir geçmiş olsun mesajını alırım artık :)" diyerek ameliyat sonrası görüntülerini paylaştı.
Ekrem İmamoğlu'nun tweetinin altına binlerce yorum geldi. Onlardan biri de Yunus Emre Yıldırım'a aitti. Yıldırım, "Her daim aklımdasın başkanım. Bir geçmiş olsun mesajını alırım artık :)" diyerek ameliyat sonrası görüntülerini paylaştı.
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