NASA, 2024'te Ay'a yeniden çıkabilmek için roket üreten iki merkezini koronavirüs salgını sebebiyle kapattı

NASA’nın 2024’te Ay’a yeniden astronot gönderebilmek için yaptığı çalışmalar, koronavirüs salgını sebebiyle sekteye uğradı.
New Orleans’taki iki roket üretim merkezindeki bir çalışanda koronavirüs testi pozitif çıkınca, merkezler geçici bir süre için kapatıldı.
NASA yöneticisi Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada Louisiana eyaletindeki Michoud Birleştirme Merkezi ve Stennis Uzay Merkezi’nin kapatıldığını duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.