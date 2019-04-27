NASA açıkladı: Yaşlı kadın evinin bahçesinde "Günün Astronomi Fotoğrafı"nı çekti

60 yaşındaki bir kadın, 5 bin ışık yılı uzaklıktaki bir nebulanın fotoğrafını çekerek, NASA’nın fotoğraf yarışmasını kazandı.

Yarışmaya Manş Adaları’ndaki evinin bahçesinde çektiği Rozet Nebulasının fotoğrafıyla başvuran Jean Dean, kazandığını duyunca çok şaşırdı.

Samanyolu galaksisinin Monoceros bölgesinde yer alan, 950 trilyon kilometre çapındaki nebulayı(bulutsu) görüntülemek için 12 saatlik pozlamaya ihtiyaç duyan amatör astronom, söz konusu fotoğrafı çekmek için 5 gece uğraştı.

Emekli bir okyanus bilimci olan Dean, çektiği fotoğrafın “Günün Astronomi Fotoğrafı” olarak yayımlanmasından birkaç saat önce e-postayla bilgilendirildiğini söyledi.

Bu tür aktivitelerin aynı zamanda eğitim aracı olduğunu söyleyen Dean konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İnsanlar genelde yıldızlar arasındaki uzayın boş olduğunu düşünür. Aslında bu boşluklarda hidrojen gibi gazlar ve yıldız tozu içeren geniş ve fazlasıyla yoğun bulutlar bulunuyor. (...) Bunlar yeni yıldızların doğum yerleri oldukları için çok önemli. Gezegenleri ve Aylarıyla birlikte Güneş Sistemlerinin oluşumunu ve böylece yaşam ihtimalini başlatıyor.”

NASA, 1995’ten bu yana, Günün Astronomi Fotoğrafı’nı (APOD - Astronomy Picture of the Day) seçiyor. Seçilen fotoğraflar, ajansın internet sitesinde sergileniyor.