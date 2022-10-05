NASA aracının çarptığı asteroit 10.000 km iz bıraktı

Yayınlanan yeni bir görüntü, ABD Uzay ve Havacılık Ajansı NASA'nın, DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) uzay aracı tarafından kasıtlı olarak vurduğu bir asteroidin binlerce kilometre boyunca uzanan bir enkaz izi bıraktığını gösteriyor.

NASA, Dünya'yı savunma planının bir parçası olarak DART aracının neredeyse bir yıl sürecek olan yolculuğunu geçtiğimiz kasım ayında başlatmıştı.

Planlı çarpma ile dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos isimli asteroidin yörüngesinin değiştirilmesi hedefleniyordu.

Başarılı geçen çarpma sonucunda Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmayan gök cisminin yörüngesi değiştirildi.

ENKAZ İZİNİN DAĞILMASI AYLARI BULABİLİR

BBC’nin haberine göre, olağanüstü görüntü, Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu’nu kullanan Şili’deki gökbilimciler tarafından çarpışmadan iki gün sonra çekildi.

10.000 km’den fazlasına uzanan bir iz bırakan ve tamamen dağılması ayları bulabilecek olan enkaz, etrafta yüzen diğer uzay tozları gibi görünüyor.

6 milyar TL’lik (325 milyon dolar) DART görevi için konuşan NASA’daki gezegen bilimi direktörü Dr. Lori Glaze, “İnsanlığın yeni bir çağına başlıyoruz, kendimizi tehlikeli bir asteroit çarpması gibi bir durumdan koruma potansiyeline sahip olduğumuz bir çağa” dedi.