NASA, Artemis’in Ay’a fırlatılmasını yine erteledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis) kapsamında bugün planlanan test uçuşunu, taşıyıcı roketin motor tankında tespit edilen sızıntı nedeniyle iptal etti.

Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ederken, NASA teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen pompalamayı durdurduklarını duyurdu.

İPTAL EDİLDİ

NASA’nın daha sonra yapılan güncellemede, sızıntı oluşan bölgenin ısıtılarak sorunun giderildiği, kurum direktörü Charlie Blackwell-Thompson’un onayıyla, tanka sıvı hidrojen akışının yeniden başlatıldığı duyuruldu. Yeni bir sorun yaşanması üzerine NASA, Artemis'in Ay'a fırlatılmasını iptal etti

DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

29 Ağustos’ta planlanan fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle ertelenmişti.

NASA’nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan “Artemis I” uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay’ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

4,1 milyar dolara mal olacak test uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024’te Ay’ın etrafında uçabilir hale gelecek.