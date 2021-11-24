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NASA asteroidle 'planlı çarpışma' için uzay aracını fırlattı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, asteroidlerden Dünya'yı korumak amacıyla yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını fırlattı.
NASA asteroidle 'planlı çarpışma' için uzay aracını fırlattı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, asteroidlerden Dünya'yı korumak amacıyla yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını fırlattı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) fırlatma işlemini California'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden gerçekleştirdi.

Çifte Asteroid Yönlendirme Testi (DART) SpaceX Falcon roketiyle gönderildi.

NASA bu deney ile Dünya'yı tehdit edebilecek bir asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek.

11 milyon kilometre yol kat edecek uzay aracı, 2022'nin Ekim ayında hedeflenen bölgeye ulaşacak.

Uzay aracı, saatte 21 bin 700 kilometre hızla Dimorphos'a çarpacak.

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