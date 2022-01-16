  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

NASA Astronot Arayışına Girdi

»
Space.com tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, uzay ajansı yakında daha fazla astronota ihtiyaç duyabilir ve yeni astronot arayışına girebilir.
NASA Astronot Arayışına Girdi

Rapor, NASA’nın astronot birliğinin yaklaşık 150 kişiden 44’e düştüğünü ortaya çıkarırken; insanları Ay’a ve Mars’a göndermeye hazırlanan ajans yetkilileri, bu kadronun çok küçük olduğundan endişe ediyor. Ajans, bir süredir bu endişeleri taşıyor. Mart 2020’de NASA, genişleyen misyon yelpazesini kapsayacak yeni kâşiflere ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

NASA, 2020 yılında sosyal medyada astronot aradığını böyle duyurmuştu.

Uzay ajansı henüz bir sonraki işe alım sürecini başlatmadı, ancak iş ilanlarının yayınlanması an meselesi.

NASA’nın iş gereksinimleri, ilk astronotların 1959’da işe alınmasından bu yana önemli ölçüde değişti. İlk çalışanların yedisi de askeri test pilotlarıydı. Bu, Başkan Eisenhower’ın seçim sürecini basitleştirmek için getirdiği bir kriterdi.

KRİTERLER DEĞİŞTİ

Başvuru sahiplerinin en az 1.500 saatlik uçuş süresine ve bir lisans derecesi veya eşdeğerine ihtiyacı vardı. Ayrıca 40 yaşın altında, fiziksel durumunun mükemmel ve 180 cm’den kısa olmaları gerekiyordu. Bu kriterler; Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinden sadece 108 kişilik bir aday havuzu oluşturdu. Bir dizi sınav sonunda da yediye düştü.

Bugün, bu kriterlerin çoğundan vazgeçilmiş durumda ama aynı zamanda yeni farklı kriterler geldi. Bu kriterlerin bazıları şu şekilde:

  • ABD vatandaşı olmak,
  • Adayların ayrıca STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ile ilgili bir alanda yüksek lisans derecesine veya bu alanlardaki bir doktora programına yönelik iki yıllık çalışma,
  • Ulusal olarak tanınan bir test pilot okul programının tamamlanması,
  • Ayrıca artık bir yaş veya boy sınırı olmasa da finalistlerin sıkı bir fizik muayenesinden geçmeleri gerekiyor. Buna, uzay aracı ve uzay giysisi için 20/20 görüş ve ölçümler için testler de dahil.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, ABD'nin Talebi Üzerine Ünlü Hack Grubunu Kapattı15 Ocak 2022 Cumartesi 13:51
  • WhatsApp çok kullanılacak ve sevilecek özelliğini sundu!15 Ocak 2022 Cumartesi 03:00
  • iPhone 14 Pro’nun kamerası ile ilgili yeni iddia15 Ocak 2022 Cumartesi 02:35
  • Metaverse gardırobu: 100 bin sterline elbise satın alıp ‘giyemeyecekler’15 Ocak 2022 Cumartesi 00:45
  • ‘Baby Shark’ videosu, YouTube’da 10 milyarlık izlenmeyi aştı15 Ocak 2022 Cumartesi 00:10
  • Ünlü İtalyan Stüdyo, Uçabilen Mega Yat Tasarladı14 Ocak 2022 Cuma 22:53
  • Müşterilerin Kredi Kartı Bilgileriyle Internetten Harcama Yapan Kişi Tutuklandı14 Ocak 2022 Cuma 20:41
  • Youtube’da İlk Defa Bir Video 10 Milyar İzlenmeye Ulaştı14 Ocak 2022 Cuma 20:24
  • Resmen füze yağıyor: Kuzey Kore balistik füze fırlattı14 Ocak 2022 Cuma 11:36
  • Google Meet, canlı çeviri özelliğini geniş çapta kullanıma sundu.14 Ocak 2022 Cuma 01:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti