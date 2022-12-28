NASA Ay’a 3 boyutlu yazıcı ile üs kuracak

NASA'nın Ay'a ve daha sonra da Mars'a üç boyutlu yazıcı ile üs kurmayı planladığı açıklandı.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay’a ve daha sonra Mars’a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, Ay’da üs kurarak burada kalıcı olarak bulunmak istiyor. NASA, Ay yüzeyinde uzay tabanlı yapı sistemleri inşa etmesi için ICON ile 57.2 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı.

CON; iniş platformları, koruyucu kalkanlar ve Ay'da yollar gibi büyük ölçekli yapıları 3 boyutlu olarak yazdırabilen bir cihaz geliştirecek. Gelecekte Ay’a gönderilecek bu cihaz sayesinde, oradaki birçok yapı kolaylıkla inşa edilebilecek.