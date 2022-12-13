NASA Ay’da buz arıyor

NASA'ın Ay'ı keşif planları devam ediyor. Son olarak uzay ajansı, Ay yüzeyinde buz arayacak küçük bir uydu fırlattı.

Orion test aracının Ay’ın yörüngesinden başarılı bir şekilde Dünya’ya gelişinden sonra şimdi de NASA Ay’da buz aramak için bir uydu fırlattı.

Lunar Flashlight adlı uydu, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan fırlatıldıktan sonra 11 Aralık’ta NASA uçuş kontrolü ile başarılı bir şekilde iletişim kurdu. Küçük uydu, şimdi Ay’da buz aramak için dört aylık bir yolculukta.

Lunar Flashlight’ın yolculuğunun Ay’ın Güney Kutbu hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceği düşünülüyor. Bu alan, NASA’nın insanları Ay’a geri götürme görevinde iniş bölgesi olarak düşündüğü pek çok alandan sadece biri. Ayrıca Ay’ın henüz kapsamlı bir şekilde keşfedilmemiş bir bölgesi.

Lunar Flashlight’ın Dünya’ya dönmesi planlanmıyor. Diğerleri gibi gücü bitene veya hizmet dışı bırakılana kadar Ay’ın yörüngesinde hayatını sürdürecek.