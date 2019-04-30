NASA Başkanı: Meteor çarpma riski var

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine ABD'nin başkenti Washington'da katıldığı bir konferansta 'meteor uyarısı' yaptı.

Dünya'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteor çarpma riski olduğunun altını çizen Bridenstine, "Bizim neslimiz böyle bir olaya tanıklık edebilir" dedi.

NASA geçtiğimiz yıl çarpa riski olan meteorlara karşı mücadele için yeni bir yöntem geliştirmişti.

Dünya yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.

NASA'nın DART için yoğun mesai harcadığı ve testlerde sona doğru ilerlediği belirtiliyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, olası bir riske karşı geliştirilen ve buzdolabı büyüklüğünde olan DART her şey yolunda giderse 2022 yılında bir astreodi'in rotasını değiştirmek için kullanılacak. (Kaynak: NTV)