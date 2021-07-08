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NASA Başkanı’ndan UFO Açıklaması

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini açıkladı.
NASA Başkanı’ndan UFO Açıklaması

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini açıkladı. NASA'nın dünya dışı yaşama ilişkin çalışmalarını yıllardır sürdürdüğünü aktaran Nelson, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçen ay yayımlanan UFO raporunun gizli versiyonunu gördüğünü belirterek, uzaylıların varlılığının açık bir gerçekliğe işaret ettiğini söyledi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı ve eski astronot Bill Nelson, dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

78 yaşındaki Nelson, CNBC'den Shepard Smith'e verdiği demeçte, uzaylıların varlığının yüksek bir ihtimal taşıdığını söyleyerek, gerekçe olarak evrenin yaşını ve genişliğini gösterdi:

"EVREN ÇOK GENİŞ VE YAŞLI"

“13,5 milyar yıllık ve çok büyük bir evrene sahipseniz, bir Güneş’e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı? Bu sorunun yanıtı benim için 'evet'. Bu yüzden, uzaydan , akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum.”

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"DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAYIŞINA YILLARDIR DAHİLİZ"

Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun dünya dışı yaşam arayışına yıllardır dahil olduğunu belirtti. 

NASA Başkanı “Mars'ta, diğer gezegenlerde ve  kozmosta yaşam arıyoruz. Yaşanabilir bir atmosfere sahip gezegenlere sahip diğer güneşleri belirlemeye çalışıyoruz. NASA'nın Ingenuity helikopteri, şu anda Kızıl Gezege'nde ve misyonun hedeflerinden biri olarak fosilleşmiş yaşam kanıtları arıyor” dedi.

PENTAGON RAPORU'NUN GİZLİ VERSİYONUNU GÖRDÜM: AÇIKÇA İNANIYORUM

Öte yandan Nelson'ın konuyla ilgili yorumları, iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez insanların evrende yalnız olmayabileceğini gündeme getirdi. Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, raporun gizli versiyonunu gördüğünü ve 'orada açıkça bir şey olduğuna' inandığını söyledi.

 

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