NASA: “Bir mega asteroid Dünya’nın çok yakınından geçecek”

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi NASA, bir mega asteroidin Dünya'nın yanından geçeceğini doğruladı.

NASA’ya göre, mavi balinanın üç katı büyüklüğünde devasa bir asteroit önümüzdeki hafta dünyanın yanından geçecek. Ancak Dünya için herhangi bir tehlike söz konusu değil.

Daily Star’ın haberine göre, genişliği 121 ila 272 fit arasında olduğu tahmin edilen mega kaya, bugün, yani 6 Haziran Pazartesi günü yakınlaşacak.

Asteroid 2021 GT2, boyutu nedeniyle Dünya’ya çarparsa büyük hasara neden olabilir, ancak bir 2,2 milyon mil gibi bir eşikle Dünya’yı sıyırıp geçeceği düşünülüyor.

Uzay ajansının tahminleriyle karşılaştırıldığında, ortalama bir mavi balina 70 fit uzunluğundadır, bu da asteroidin yaklaşık üç katı büyüklüğünde olduğu anlamına gelir.

Güvenli bir şekilde geçeceği tahminlerine rağmen, asteroit, NASA’nın Dünya Yakın Yaklaşımları tablolarında yer alabilecek seviyede yakın hareket edecek.

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NASA’nın şu anda devasa bir asteroidin üzerine bir roket çarparak rotasından çıkıp çıkmayacağını araştırdığı bildirildi.

Bununla birlikte NASA, mega kayanın yok edilmeyeceğini doğruladı.