NASA: Cumartesi gün uçuş olasılığı %50, fırlatma Pazar'a kalabilir

Elon Musk’un şirketi SpaceX’in iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndereceği seferi öncesinde, Florida Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Üssü'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Demo2 adı verilen sefer, 27 Mayıs’ta havada fazla elektrik yükü olması sebebiyle 30 Mayıs’a ertelenmişti.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, cumartesi günkü hava durumunun şu anda yüzde 50 uçuş olasılığı gösterdiğini açıkladı.

Bugün içinde meteorolojiden bir rapor daha alacaklarını ve eğer pazar günkü hava koşulları daha olumlu gözüküyorsa, uçuşun pazara da ertelenebileceğini söyledi.

Fakat cumartesi gününden pazara ertelemenin, astronotlar ve tüm ekip üzerinde yaratacağı yorgunluk faktörünü gözönünde bulundurarak tarihi bugün netleştireceklerini not vurguladı.

Bridenstine, uçuş zamanlamasını belirlerken, hava koşullarının yanı sıra astronotların uyku düzenlerini de dikkate aldıklarını belirtti.

Nasa yöneticisi, Pazar günü de uygun olmazsa, diğer alternatiflerin 2 veya 3 Haziran’da olabileceğini açıkladı.

Bridenstine seferlerin ertelenmesinin maliyetini de önemsemediklerini ve astronotların hayatının herhangi bir maliyetten daha önemli olduğunu vurguladı.

'Musk ilham verdi, sözlerini tuttu'

Bir muhabirin SpaceX kurucusu Elon Musk hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Bridenstine, Elon Musk’ın uzay mekik programı sonlandığından beri “10 yıldır NASA’da olmayan vizyon ve ilhamı” sağladığını ve “şimdiye kadar verdiği tüm sözleri tuttuğunu” söyledi.

SpaceX’in, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken’i ISS’ye taşıyacak Demo2 roketinin takvimdeki kalkış saati 30 Mayıs Cumartesi Türkiye saatiyle 22:20’de.

Astronotların dünyaya dönüş tarihi henüz net değil.

Demo2 başarıyla ulaşırsa Crew1 ismi verilen bir sonraki astronotlu uzay yolculuğu için hedeflenen tarihinin 30 Ağustos 2020 olması hedefleniyor.