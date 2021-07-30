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NASA, Dünyadaki Orman Yangınlarını Takip Etmek İçin Yeni Bir Platform Kurdu: Türkiye'deki Yangınlar Uydudan İzlenebiliyor

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NASA, Dünyadaki Orman Yangınlarını Takip Etmek İçin Yeni Bir Platform Kurdu: Türkiye'deki Yangınlar Uydudan İzlenebiliyor
NASA, Dünyadaki Orman Yangınlarını Takip Etmek İçin Yeni Bir Platform Kurdu: Türkiye'deki Yangınlar Uydudan İzlenebiliyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyada ortaya çıkan orman yangınlarının uydular aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edilebileceği “FIRMS” adlı bir haritalama sistemi kurdu. Haritada ABD’nin Minnesota eyaletinden Sibirya’daki orman yangınlarına kadar dünya üzerinde şu anda devam eden binlerce yangın ile ilgili veriler paylaşılıyor. Patformdan aynı zamanda Antalya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Adana’daki yangınlar da izlenebiliyor.

DÜNYADAKİ BİNLERCE ORMAN YANGINI EŞ ZAMANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararın ciddiyeti bir bütün olarak gözler önüne seren “FIRMS” adlı bir platform kurdu. Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi olarak faaliyet gösteren bu veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor.

Harita, yeni başlayan, son 24 saatte meydana gelen ya da son bir haftada ortaya çıkan yangınlarla ilgili bilgi edinme imkanı sunuyor. 

Haritada orman yangınlarının son 24 saatte özellikle, Kanada’nın güneyi ve ABD’nin kuzeyinde, Brezilya  Amazonlarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambia ve Angola gibi Afrika’nın güneyindeki ülkelerde, Rusya’nın Sibirya bölgesinde ve Avustralya kıyılarında yoğunlaştığı görülüyor. 

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6 KENTTE ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bununla birlikte, FIRMS aracılığıyla Türkiye’deki yangınları da takip etmek mümkün. Türkiye, son bir kaç gündür,  birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Aralarında Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri’nin bulunduğu 6 kentte alevlere müdahale sürüyor. 

 

 

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