NASA duyurdu: Gezegeni savunma testi başarılı oldu

Geçtiğimiz haftalarda gezegeni savunmak için yapılan araştırmalarda büyük bir dönüm noktası yaşandı ve tehlikeli bir asteroidin yörüngesini önemli ölçüde değiştirmenin mümkün olabileceği test edildi. Şimdi bu test, NASA tarafından da onaylandı.

Bilim insanları bir süredir gezegenin sonunu getirebilecek bir asteroit felaketi için çalışmalar yürütüyordu. Ve Dünya’ya doğru gelen ve tüm canlıların sonunu getirecek bir asteroidin yörüngesinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini araştırmaya başladılar.

Son olarak da NASA, Double Asteroid Redirection Test (DART) görevi ile 26 Eylül’de bir test gerçekleştirdi. Test sırasında fırlattığı uzay aracı, Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarptı. Şimdi NASA, DART’ın amacına ulaştığını duyuruyor. Çarpışmadan önce, asteroid Dimorphos’un çok daha büyük bir asteroit olan Didymos’un yörüngesinde dolaşması yaklaşık 11 saat 55 dakika sürüyordu. Aynı yolculuk şimdi 11 saat 23 dakika sürüyor.

Uzay ajansı, bir asteroidin yörüngesinde sapma yaratarak önemli bir başarı elde ediyor.

EN ÖNEMLİ SORUN: TEHLİKELİ OLANLARI BİLMEK

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, “Bu, Dimorphos’un Didymos çevresindeki yörünge periyodunda yüzde dörtlük bir değişiklik ve sadece küçük bir dürtme verdi. Potansiyel olarak tehlikeli bir asteroidi küçük bir şekilde dürtmek, onu Dünya’nın yolundan uzak tutmak için yeterli olabilir, ancak zamanlama hayati olacaktır” dedi.

NASA’nın Gezegen Bilimleri Bölümü Direktörü Lori Glaze, “Bilmemiz gereken en önemli faktör, dışarıda hangilerinin potansiyel olarak tehlikeli olduğu ve ne zaman potansiyel olarak tehlikeli olabileceği” dedi.

NASA, özellikle bu tür tehlikeleri arayacak olan Yakın Dünya Nesne Araştırma Görevi üzerinde çalışıyor. En son kongrede finansman zorluklarıyla karşılaşan misyon, gezegen bilimi topluluğunun en önemli önceliği olarak kabul ediliyor.