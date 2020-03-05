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NASA, Elon Musk'la yeni görevini duyurdu: Dünyadaki her insanı milyarder yapabilecek göktaşı

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NASA’nın duyurduğu yeni görevde büyük miktarda değerli maden barındıran bir göktaşına gidilecek
NASA, Elon Musk'la yeni görevini duyurdu: Dünyadaki her insanı milyarder yapabilecek göktaşı

NASA, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in ünlü Falcon Heavy roketlerini kullanarak 8 bin katrilyon sterlinlik (yaklaşık 62 bin katrilyon TL) göktaşına gideceğini duyurdu.

Söz konusu asteroite gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor. Daily Mail’in aktardığına göre bunlar gezegenimize getirilse dünyadaki her insanı milyarder yapabilir ve dünya ekonomisinin çökmesine sebebiyet verebilir.

Öte yandan NASA’nın madencilik faaliyetiyle ilgilenmeyeceği bildirildi. The Sun’da yer alan habere göre keşif tamamen bilimsel amaçlı.

NASA, “Psyche 16” adlı bu göktaşının Güneş Sistemi’ndeki kayalık gezegenlerin oluşumuna ışık tutabileceğini söylüyor.

Uzay ajansının internet sitesinde yer alan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Psyche misyonu, karasal gezegenleri oluşturan şiddetli çarpışma tarihine benzersiz bir pencere açıyor.

Hiçbir numunenin gezegenimize getirilmeyeceği bildirilen görevde yüzeye iniş yapılmayacağı bildirildi. Uzay aracı bunun yerine, göktaşının yörüngesine girecek ve üzerindeki madenlerle gök cisminin oluşumuna dair bilgi toplayacak.

Mars ve Jüpiter arasında yörüngelenen göktaşına gidecek uzay aracının Temmuz 2022’de Florida’daki Cape Canaveral araştırma merkezinden fırlatılması bekleniyor. 

Aslında 1852’de keşfedilen göktaşının Güneş Sistemi’nin oluştuğu sırada çarpışmalar yüzünden yok olan bir proto-gezegenin kalıntısı olduğuna inanılıyor.

Yaklaşık 240 km’lik göktaşının, diğer kayalık gezegenlerden ve buz gezegenlerinden farklı olarak, demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor.

Bilim insanları uzay aracının göktaşına 2026’da varmasını umuyor.

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