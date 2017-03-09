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NASA evrenin en soğuk noktasını yaratacak

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NASA evrenin en soğuk noktasını yaratacak
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), evrenin en soğuk noktasını yaratmak için harekete geçti.

Atomların çok düşük sıcaklıklarda farklı şekilde davrandığını belirteren NASA, bunu gözlemleyebilmek amacıyla ABD'nin California eyaletinde kurulan Soğuk Atom Laboratuvarı'nı geliştirdi.

NASA, Ağustos ayında başlayacağı deneylerde sandık büyüklüğünde soğuk bir kutunun içinde lazer, bir vakum alanı ve elektromanyetik bıçak kullanacak.

Böylece gaz parçacıklarının enerjisi tamamen kesilecek. Ardından bu parçacıkların hareketsiz kalana dek yavaşlamaları sağlanacak.

Bu teknoloji ile kutunun uzayın en derin kesimine kıyasla 100 milyon kat fazla soğutulacağını aktaran NASA yetkilileri, araçların gaz atomlarını mutlak sıfır derecesinin milyarıncı halinde dondurmak için tasarladığını açıkladı.

Projede çalışan bilim insanı Robert Thompson, böylece yer çekimine dair anlayışımızın geliştirilebileceğini vurguluyor.

Thompson, böylece kara enerji üzerinde de çalışma yapılacağını ve evrendeki en geçerli güçlere dair anlayışımızın pekişeceğini aktarıyor.

Kuantum fiziği çalışılacak

NASA yetkilileri, atomların Soğuk Atom Laboratuvarı'ndaki gibi aşırı soğuk derecelerde 'Bose-Einstein yoğuşması' olarak bilinen hale geçtiğini, bu noktada bilinen fizik kurallarının değil kuantum fiziğinin geçerli olduğunu söylüyor.

'Bose-Einstein yoğuşması'nı 1995'de ilk defa bir laboratuvarda yaratarak Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Colorado Üniversitesi'nden Eric Cornell de NASA ekibinin içinde yer alıyor.

Deneylerin geliştirilmesiyle sensör, kuantum bilgisayarları ve uzay aracı navigasyonunda kullanılan atom saatleri gibi gelişmiş teknolojilerin yaratılabileceği belirtiliyor.

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