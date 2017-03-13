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NASA Hindistan'ın kayıp uydusunu buldu

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NASA Hindistan'ın kayıp uydusunu buldu
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan Uzay Araştırma Örgütüne (ISRO) ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı.

HİNDİSTAN'IN CHANDRAYAAN-1 UYDUSU, DÜNYA İLE İRTİBATI KESİLDİKTEN 8 YIL SONRA AY'IN YÖRÜNGESİNDE ORTAYA ÇIKTI

 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan Uzay Araştırma Örgütüne (ISRO) ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı.

NASA'dan yapılan açıklamada, kurumun California'daki Goldstone Derin Uzay Araştırma Kompleksi'nde konuşlu gelişmiş yer radar sisteminin, Hindistan'ın 8 yıldır kayıp olan Chandrayaan-1 uydusunu Ay yörüngesinde yeniden konumladığı belirtildi.

Chandrayaan-1'in yerini tespit etmek için Goldstone Kompleksi'ndeki 70 metrelik dev antenle kayıp uydunun Ay'ın kutup yörüngesinde geçebileceğini tahmin ettikleri bir bölgeye mikro dalga ışınlar yollayan araştırma ekibi, bu sayede uydunun radar sinyallerini yeniden yakaladı.

Sinyalleri üç ay boyunca takibe alan ekip, bunları NASA'nın Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu'na ve Puerto Rico'daki Arecibo Gözlemevi'ne yönlendirerek araçla sürekli temas kurmayı başardı.

Bir yer radar sisteminin Ay yörüngesinde yaklaşık 1,5'a 1,5 metrelik küçük bir uzay aracının yerini bu denli isabetle tespit edebilmesinin, gelecekteki Ay yolculuklarına büyük yarar sağlayacağı kaydedildi.

Chandrayaan-1, Ay yüzeyinin jeolojik ve kimyasal haritasını çıkarmak üzere 2008'de yörüngeye fırlatılmıştı. Ancak uydunun 2 yıl olarak planlanan misyonu, yıldız sensörlerinde ve termal kalkanında yaşanan arızaların ardından 10. ayında noktalanmış ve Dünya ile irtibatı 28 Ağustos 2009'da tamamen kesilmişt

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