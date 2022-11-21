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NASA: “İnsanlık 2030 yılına kadar Ay’a yerleşmiş olacak”

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NASA adına konuşan bir yetkili, astronotların 2030 yılına kadar Ay'da yaşayıp çalışabileceğini açıkladı.
NASA: “İnsanlık 2030 yılına kadar Ay’a yerleşmiş olacak”

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı NASA’nın Orion uzay aracı programının başkanı Howard Hu, Artemis 1 görevinin “uzun vadeli derin uzay keşfi için ilk adım” olduğunu söyledi.

Guardian’ın haberine göre, Hu, bilim insanlarının 2030’dan önce, uygun yaşam alanları ve gezici araçlarla Ay’da aktif olabileceklerini söyledi.

“Kesinlikle, bu on yılda, yüzeyde ne kadar kalacağımıza bağlı olarak, Ay’da uzun süre yaşayan insanlara sahip olacağız. Habitatları olacak, keşif araçları olacak” diyen Hu, “İnsanları Ay’a göndereceğiz, onlar orada yaşayacak ve bilim yapacaklar” diye ekledi.

ARTEMİS 2 VE 3’ÜN ÖNÜNÜ AÇMASI BEKLENİYOR

Hu, şubat ayında NASA’nın derin uzay araştırmaları için Orion programının başına getirildi ve pazar günü, ilk mürettebatsız görevinde Ay’a doğru giden 98 metrelik Artemis roketi hakkında konuştu.

Artemis 1, teknik aksaklıklar ve kasırgalar nedeniyle yaşanan bir dizi gecikmenin ardından çarşamba günü Florida’daki Cape Canaveral’dan fırlatıldı. Roket, şu anda Ay’dan yaklaşık 134.000 km uzaklıkta.

Uzay aracı, Ay’ın 60 mil yakınında uçacak. 40.000 mil daha ilerledikten sonra geri dönerek 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na iniş yapmayı hedefliyor. Uzay aracı, 25 günlük görevde 1,3 milyon mil yol kat edecek ve bu, insanlar için yapılmış bir uzay aracının şimdiye kadar uçtuğu en uzak mesafe.

Görevin başarılı olması halinde, Artemis 2 ve 3 uçuşlarının da yolunu açması bekleniyor. En erken 2026’da başlayabilecek olan Artemis 3 görevinin, Aralık 1972’deki Apollo görevinden bu yana insanlığı tekrardan Ay’a götürmesi bekleniyor.

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