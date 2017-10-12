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NASA isminizi Mars'a gönderecek

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NASA isminizi Mars'a gönderecek
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) adını Mars'a göndermek isteyenlere tarihi bir fırsat sunuyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki yıl Mars'a gönderilecek InSight uzay aracı ile ilginç bir projeye imza atacak. InSight uzay aracı beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. İsminizi Mars'a göndermek istiyorsanız, NASA'ya talebinizi iletmeniz yeterli. 

2015 yılında NASA, InSight uzay aracıyla dünyanın her yerinden insanların isimlerini Mars'a göndermek için çağrı yapmıştı. Bu iki yıllık süreçte 827 bin kişi NASA'ya başvuruda bulundu. NASA Mars'a adını göndermek isteyenlerin listesi için ikinci bir çip hazırlandığını duyurdu. 

InSight aracının Mayıs 2018'de yolculuğuna başlaması ve Kasım 2018'de kızıl gezegene varması bekleniyor. InSight, gezegendeki depremleri, meteor yağmurlarını ve kayalık tabakaları inceleyecek.

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