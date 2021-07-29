  • BIST 1.391,640
  • Altın 497,58
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

NASA, Jüpiter Görevi İçin SpaceX’i Seçti

»
NASA, Jüpiter Görevi İçin SpaceX’i Seçti
NASA, Jüpiter Görevi İçin SpaceX’i Seçti

Yaşanabilir yeni bir gezegen arayışı üzerine çalışmalarını sürdüren ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter’in uydusu Europa’yı keşfetmek amacıyla planladığı çalışma için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçtiğini açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yaşanabilir yeni bir gezegen arayışını sürdürürken, Jüpiter ile ilgili çalışmasında hangi şirketle çalışacağını açıkladı.

NASA, buz kütlelerinin altında büyük su kütleleri bulunduğuna inanılan Jüpiter gezegeninin Europa uydusuna gerçekleştireceği keşif için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’i tercih ettiğini belirtti.

Ajans, Jüpiter’in Ay’ı olarak nitelenen Europa için SpaceX’in Falcon Heavy roketi ile çalışacağını aktarırken, bu görev için 178 milyon dolar ödeme yapılacağı bildirildi.

DÜNYANIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE OKYANUSLAR

Geçtiğimiz dönemde Mars’ta gerçekleştirdiği yaşam arayışının ardından Jüpiter’de de çalışma gerçekleştirecek olan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uydu Europa’da Dünya'nın 2 katı büyüklüğünde okyanuslar bulunduğuna inanıyor.

630 MİLYON KİLOMETRE UZAKTA

Dünyadan yaklaşık 630 milyon kilometre mesafede bulunan Europa’ya yolculuğun 2024 yılının Ekim ayında başlaması planlanıyor.

Nasa ve SpaceX ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan görevde, Jüpiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntüler ile kaydedileceği belirtilirken, uydunun buzlu kabuğunun bileşiminin ve kalınlığının tespit edilmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektro-kontrol akıllı cihazı NEURec’le kontrol sende!27 Temmuz 2021 Salı 12:39
  • Yapay zeka alanındaki gelişmeler, bazı hastalıkların tedavisinde çığır açabilir26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:15
  • Türkiye'de İlk Kez Yerli ve Milli Lens Solüsyonu Üretildi25 Temmuz 2021 Pazar 22:00
  • Türkiye'de İlk: Üç Boyutlu Yazıcı İle Ev25 Temmuz 2021 Pazar 21:30
  • Google, Tokyo Olimpiyatları için Doodle yaptı25 Temmuz 2021 Pazar 19:00
  • Mercedes, elektrikli otomobil için 40 milyar euro yatırım yapacak25 Temmuz 2021 Pazar 18:17
  • İnsanlığın galaktik medeniyet kurma rüyası: Geleceğin ve bugünün öncelikleri birbiriyle çelişiyor mu?24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:31
  • Buz tabakasının içinde 15 bin yıllık virüs keşfedildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:46
  • İngiltere'de bulundu: Dünyanın en eski göktaşı24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:22
  • Ford, 775 bin aracı geri çağırıyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti