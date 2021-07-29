NASA, Jüpiter Görevi İçin SpaceX’i Seçti

Yaşanabilir yeni bir gezegen arayışı üzerine çalışmalarını sürdüren ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter’in uydusu Europa’yı keşfetmek amacıyla planladığı çalışma için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçtiğini açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yaşanabilir yeni bir gezegen arayışını sürdürürken, Jüpiter ile ilgili çalışmasında hangi şirketle çalışacağını açıkladı.

NASA, buz kütlelerinin altında büyük su kütleleri bulunduğuna inanılan Jüpiter gezegeninin Europa uydusuna gerçekleştireceği keşif için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’i tercih ettiğini belirtti.

Ajans, Jüpiter’in Ay’ı olarak nitelenen Europa için SpaceX’in Falcon Heavy roketi ile çalışacağını aktarırken, bu görev için 178 milyon dolar ödeme yapılacağı bildirildi.

DÜNYANIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE OKYANUSLAR

Geçtiğimiz dönemde Mars’ta gerçekleştirdiği yaşam arayışının ardından Jüpiter’de de çalışma gerçekleştirecek olan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uydu Europa’da Dünya'nın 2 katı büyüklüğünde okyanuslar bulunduğuna inanıyor.

630 MİLYON KİLOMETRE UZAKTA

Dünyadan yaklaşık 630 milyon kilometre mesafede bulunan Europa’ya yolculuğun 2024 yılının Ekim ayında başlaması planlanıyor.

Nasa ve SpaceX ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan görevde, Jüpiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntüler ile kaydedileceği belirtilirken, uydunun buzlu kabuğunun bileşiminin ve kalınlığının tespit edilmesi planlanıyor.